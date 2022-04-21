«А у тебя точно есть эта марка?». Подборка мемов и шуток о марках с крейсером Москва от Укрпочты 21 апреля, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Скоро на стенах украинских домов (Фото:Александр Грехов)

Ажиотаж от новых марок Укрпочты с изображением пограничника Змеиного острова, четко указывающего путь российскому крейсеру Москва (который уже утонул) все еще не утихает. Десятки тысяч людей занимали очереди, чтобы приобрести себе хотя бы одну, а инфопространство заполнили мемы и шутки. НВ сделало подборку самых смешных.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил в своих соцсетях, что до 20 апреля уже было продано около 700 тысяч марок. Также он написал, что повторного тиража не будет, но через неделю стоит ждать анонса новых марок с интересным дизайном, которые можно будет приобрести в Интернете.

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Учитывая, что марки уже раскуплены, украинцы начали шутить о «контрабандитских» путях покупки. Например, иллюстратор Александр Грехов уже изобразил, как будут подпольно продавать марки.

Ну или так.

О новых марках пошутили даже в американском ток-шоу The Late Show with Stephen Colbert. Там ведущий сказал, что украинцы настолько демократические люди, что даже во время войны голосуют за дизайн почтовых марок.

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что это будет следующей помощью от Германии.

Мэм для киноманов.

Мы не шутили о настоящем ажиотаже вокруг этих марок.

Очередь продолжала стоять даже во время воздушной тревоги (не советуем, как только услышали сирену — направляйтесь к ближайшему укрытию. Берегите себя!).

Как теперь порадовать женщину:

Наше золото!

А в твиттере уже представили новую марку. Надеемся, что она станет актуальна.

Напомним, что 1 марта Укрпочта объявила конкурс на создание новой украинской почтовой марки под названием Русский военный корабль, иди на#уй!

На конкурс поступило более 500 эскизов, из которых выбрали 20 финалистов, чьи работы отвечали филателистическим критериям. Голосование проходило в Facebook Укрпочты. Победителем стал эскиз номер 3. Его автор — украинский художник Борис Грох. За этот эскиз проголосовало 1700 человек из 8 тыс., принявших участие в голосовании.

Пока марки раскуплены во всех городах Украины.

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