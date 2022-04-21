«А у тебя точно есть эта марка?». Подборка мемов и шуток о марках с крейсером Москва от Укрпочты

21 апреля, 15:40
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Скоро на стенах украинских домов (Фото:Александр Грехов)

Скоро на стенах украинских домов (Фото:Александр Грехов)

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Ажиотаж от новых марок Укрпочты с изображением пограничника Змеиного острова, четко указывающего путь российскому крейсеру Москва (который уже утонул) все еще не утихает. Десятки тысяч людей занимали очереди, чтобы приобрести себе хотя бы одну, а инфопространство заполнили мемы и шутки. НВ сделало подборку самых смешных.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил в своих соцсетях, что до 20 апреля уже было продано около 700 тысяч марок. Также он написал, что повторного тиража не будет, но через неделю стоит ждать анонса новых марок с интересным дизайном, которые можно будет приобрести в Интернете.

Видео дня
https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/5642452089117747

Учитывая, что марки уже раскуплены, украинцы начали шутить о «контрабандитских» путях покупки. Например, иллюстратор Александр Грехов уже изобразил, как будут подпольно продавать марки.

https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/10217575440732684

Ну или так.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3316499178568878

О новых марках пошутили даже в американском ток-шоу The Late Show with Stephen Colbert. Там ведущий сказал, что украинцы настолько демократические люди, что даже во время войны голосуют за дизайн почтовых марок.

https://www.youtube.com/watch?v=5rXSWqC2WdA

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что это будет следующей помощью от Германии.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5118089788245598

Мэм для киноманов.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3315684898650306

Мы не шутили о настоящем ажиотаже вокруг этих марок.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3314834842068645

Очередь продолжала стоять даже во время воздушной тревоги (не советуем, как только услышали сирену — направляйтесь к ближайшему укрытию. Берегите себя!).

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6264430050253062

Как теперь порадовать женщину:

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/116522021027116

Наше золото!

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/116288307717154

А в твиттере уже представили новую марку. Надеемся, что она станет актуальна.

https://twitter.com/VIevleva/status/1515150809792749569

Напомним, что 1 марта Укрпочта объявила конкурс на создание новой украинской почтовой марки под названием Русский военный корабль, иди на#уй!

На конкурс поступило более 500 эскизов, из которых выбрали 20 финалистов, чьи работы отвечали филателистическим критериям. Голосование проходило в Facebook Укрпочты. Победителем стал эскиз номер 3. Его автор — украинский художник Борис Грох. За этот эскиз проголосовало 1700 человек из 8 тыс., принявших участие в голосовании.

Пока марки раскуплены во всех городах Украины.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Военная техника Укрпочта Почтовая марка Реакция соцсетей Мемы

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