В Лондоне подрались коты премьера и главы МИД

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Кот Терезы Мэй Ларри (слева) и кот Бориса Джонсона Палмерстон (справа)
Nick Dixon / Twitter

Кот Терезы Мэй Ларри (слева) и кот Бориса Джонсона Палмерстон (справа)

На Даунинг-стрит в Лондоне произошла ожесточенная драка между котами премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона. Фотографии драматического инцидента опубликовал журналист Ник Диксон.

12-летний Ларри, принадлежащий премьеру, лишился в драке клока шерсти и своего ошейника с британским флагом. Об ущербе, который понес Палмерстон – кот Джонсона – не сообщается.

Nick Dixon / Twitter

Напомним, что в интернете стал популярным Instagram-аккаунт с котами, которые нежно дерутся.

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