На Закарпатье прошли гонки улиток

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Гонки улиток
Mukachevo.net

Гонки улиток

В воскресенье, 29 апреля, в селе Раково Закарпатской области прошли гонки улиток, сообщает Mukachevo.net.

Организаторы утверждают, что это первые гонки улиток в Украине.

Соревнования провели на эко-ферме, где оборудовали стадион с беговой дорожкой длиной 35 см. В первых соревнованиях приняло участие восемь участников.

Первое место заняла улитка Лолита, которая преодолела дистанцию за 27 минут. Второе место – улитка Игорь с результатом 44 минуты. Бронзу завоевала улитка Оля, которая шла в финишу 1 час 14 минут.

"Имена участников и победителей войдут в историю", - отметил эксперт по туризму Федор Шандор.

Напомним, что Украина бьет рекорды по экспорту живых улиток в ЕС. 

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