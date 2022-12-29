«Война закончится в 2023 году». Шаманы в Перу провели обряд с портретами Зеленского и Путина 29 декабря, 11:21 Украинские военные ведут огонь в Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Война России против Украины завершится уже в 2023 году, заявила группа шаманов и целителей в Перу.

Об этом сообщает Reuters.

28 декабря шаманы провели на вершине холма в Лиме (столица Перу) ежегодную церемонию очищения, на которую они взяли, в частности, фотографии президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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«Все это успокоится. Наступит мир, покой. Это то, что мы видели», — сказал шаман Клеоф Седано, предполагая, что мирный договор между Украиной и РФ будет подписан до августа.

Провидцы, склонявшиеся над черепами и листьями цветов и коки, также предусмотрели природные катаклизмы.

«В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте, в большинстве своем за рубежом, в северной части Америки, которой могут быть Соединенные Штаты… Будет много трагедий, преимущественно климатических, — высказался шаман Уолтер Аларкон.

В 2021 году перуанские шаманы впервые использовали портрет президента Украины Владимира Зеленского во время церемонии очищения. Тогда они прочили экономический кризис в Европе и угрозу российского вторжения в Украину.