На какую кинопару вы похожи. Тест НВ ко Дню Святого Валентина

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Сериалы: Друзья, Гордость и Предубеждение и Теория большого взрыва
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Сериалы: Друзья, Гордость и Предубеждение и Теория большого взрыва

Мы вспомнили несколько влюбленных пар из фильмов и сериалов и сделали по их историям тест.

Пройдите и узнайте, на какую пару похожи ваши отношения.

 

 

 

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