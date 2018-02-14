На какую кинопару вы похожи. Тест НВ ко Дню Святого Валентина

Мы вспомнили несколько влюбленных пар из фильмов и сериалов и сделали по их историям тест.
Пройдите и узнайте, на какую пару похожи ваши отношения.
Сериалы: Друзья, Гордость и Предубеждение и Теория большого взрыва
Мы вспомнили несколько влюбленных пар из фильмов и сериалов и сделали по их историям тест.
Пройдите и узнайте, на какую пару похожи ваши отношения.
В минувший четверг в России началась история, безумней которой я давно уже не припомню
В этой истории все выглядит чрезвычайно скверно
Балансирование между реформаторством и олигархократией обречено на бесславный конец
В минувший четверг в России началась история, безумней которой я давно уже не припомню
Лично я там не был, и даже не знаю, где это. Говорят, там красиво и роскошно. Но сейчас меня волнует другое
Перемирия на Донбассе сейчас нет. Боевики применяют тяжелую артиллерию, мины, а также проводят диверсионные действия
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