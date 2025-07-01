Искусственный интеллект сгенерировал видео на тему известного мема с ивано-франковским журналистом и степлером. На этот раз в роли ведущего предстал американский актер Леонардо Ди Каприо.

Соответствующее видео опубликовали в TikTok-аккаунте prgrsv. Для видео взяли момент из фильма «Великий Гэтсби» и наложили на него звук о степлере, который в свое время стал вирусным в сети.

В оригинальном видео тогда еще диктор франковской телерадиокомпании 3-Студия Руслан Фармус во время съемок выпусков новостей ругался из-за неисправного суфлера.

«С*ка, бл*ть, е*банный этотво… степлер, на*уй. Суфлер, б*ять, е*аный на*уй. Я, бл*ть, х*ярю, а оно не идет», — воскликнул тогда на включенную камеру ведущий. Этот момент попал в сеть и быстро стал вирусным.

Обновленное ИИ видео с Ди Каприо набрало почти полмиллиона просмотров и почти 40 тысяч комментариев. «Наконец ИИ используют по назначению», «наконец кто-то опубликовал его речь в оригинале», «Лео так хорошо говорит на украинском», — шутят пользователи в комментариях под видео.

Тем временем другая голливудская звезда Ким Кардашьян дала новую жизнь другому известному мему — «я не из такой семьи, как все, я из богатой».