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Девочки-близнецы "подрались" в утробе матери - видео

17 апреля, 14:09
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Цей матеріал також доступний українською
Девочки-близнецы "подрались" в утробе матери - видео - фото

Jens Johnsson / Unsplash

Иллюстративное фото

28-летний отец по имени Тао опубликовал видео с УЗИ своей жены, на котором его дочки - идентичные близнецы - "дерутся" и отпихивают друг друга, находясь в животе у матери. 

Будущему отцу эти кадры показались похожими на "несколько раундов бокса", приводит его слова Daily Mail

Все дело в том, что девочки находились в одном амниотическом мешке, хотя обычно у каждого из двойняшек есть собственный. Это очень редкий случай - примерно 1% от всех случаев беременности близнецами.

Это грозит страшными последствиями, вплоть до смерти детей. Впрочем, семье Тао повезло - обе малышки уже родились полностью здоровыми. 

Отец гордится, что его дочери стали известными еще до своего рождения. Более того, он говорит, что на других УЗИ они с женой видели, как девочки "обнимались".

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