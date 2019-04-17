Девочки-близнецы "подрались" в утробе матери - видео 17 апреля, 14:09 1369 Цей матеріал також доступний українською Jens Johnsson / Unsplash Иллюстративное фото Jens Johnsson / Unsplash

28-летний отец по имени Тао опубликовал видео с УЗИ своей жены, на котором его дочки - идентичные близнецы - "дерутся" и отпихивают друг друга, находясь в животе у матери.

Будущему отцу эти кадры показались похожими на "несколько раундов бокса", приводит его слова Daily Mail.

Все дело в том, что девочки находились в одном амниотическом мешке, хотя обычно у каждого из двойняшек есть собственный. Это очень редкий случай - примерно 1% от всех случаев беременности близнецами.

Это грозит страшными последствиями, вплоть до смерти детей. Впрочем, семье Тао повезло - обе малышки уже родились полностью здоровыми.

Отец гордится, что его дочери стали известными еще до своего рождения. Более того, он говорит, что на других УЗИ они с женой видели, как девочки "обнимались".