В штате Теннеси отец двух близнецов , которым по три месяца, показал рекцию мальчиков на то, что они одинаковые.

Видео он распространил в своих соцсетях TikTok и Instagram. «Момент, когда они впервые увидели друг друга», — написал на видео американец. Ролик в TikTok посмотрели почти 55 миллионов раз и лайкнули более 12,4 пользователей. В комментариях юзеров рассмешила реакция мальчишек друг на друга.

Семейство Пиана проживает в американском городе Нэшвилл. Мальчики-близнецы Эш и Слейт родились в июне 2025 года. Сейчас им по три с половиной месяца. Папа ребят, Палмер Пиана, является врачом и ведет «родительский блог», в котором активно рассказывает о жизни близнецов. Его соцсети насчитывают более 24 тысяч человек в Instagram и почти 20 тысяч подписчиков в TikTok.