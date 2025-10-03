Набрало 55 млн просмотров. Папа близнецов показал реакцию трехмесячных мальчиков, когда они увидели друг друга — видео

3 октября, 11:47
Мальчики-близнецы покорили сеть (Фото: Доктор Палмер Пиана Д.К./Instagram)

В штате Теннеси отец двух близнецов, которым по три месяца, показал рекцию мальчиков на то, что они одинаковые.

Видео он распространил в своих соцсетях TikTok и Instagram. «Момент, когда они впервые увидели друг друга», — написал на видео американец. Ролик в TikTok посмотрели почти 55 миллионов раз и лайкнули более 12,4 пользователей. В комментариях юзеров рассмешила реакция мальчишек друг на друга.

Семейство Пиана проживает в американском городе Нэшвилл. Мальчики-близнецы Эш и Слейт родились в июне 2025 года. Сейчас им по три с половиной месяца. Папа ребят, Палмер Пиана, является врачом и ведет «родительский блог», в котором активно рассказывает о жизни близнецов. Его соцсети насчитывают более 24 тысяч человек в Instagram и почти 20 тысяч подписчиков в TikTok.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Близнецы Теннесси Видео TikTok видеоконтент контент

