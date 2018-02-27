Дорога Господи, почему Я и Злобный гейзер. Австралиец собрал в Instagram самые депрессивные места в мире

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Дорога Оттенков Смерти
sadtopographies via Instagram

Дорога Оттенков Смерти

Владелец Instagram-аккаунта Грустная топография (sadtopographies) Дэмиен Радд собирает самые депрессивные географические названия со всего мира. 

Свое увлечение он начал, когда случайно наткнулся на название Безнадежная гора в картах Google, пишет Bored Panda. Теперь в его колекиции 160 локаций и 80 тысяч подписчиков. 

 Дорога Оттенков смерти

 

Остров-ошибка 

 

Бессмысленное место

 

Остров надежды и остров Отчаяния

 

Неудача

 

Холм Ненависти

 

 

Злобный гейзер

 

Улица Разбитого сердца на пересечении с улицей Желаний

 

Безнадежный путь 

 

Улица: Господи, почему Я 

 

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