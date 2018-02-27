Дорога Господи, почему Я и Злобный гейзер. Австралиец собрал в Instagram самые депрессивные места в мире

Владелец Instagram-аккаунта Грустная топография (sadtopographies) Дэмиен Радд собирает самые депрессивные географические названия со всего мира.
Свое увлечение он начал, когда случайно наткнулся на название Безнадежная гора в картах Google, пишет Bored Panda. Теперь в его колекиции 160 локаций и 80 тысяч подписчиков.
Дорога Оттенков смерти
Остров-ошибка
Бессмысленное место
Остров надежды и остров Отчаяния
Неудача
Холм Ненависти
Злобный гейзер
Улица Разбитого сердца на пересечении с улицей Желаний
Безнадежный путь
Улица: Господи, почему Я
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