В Канаде в секонд-хенде нашли ювелирные изделия, которые оказались средневековыми сокровищами

В секонд-хенде нашли ювелирные изделия, которые могут быть сокровищами Средневековья (Фото: SFU/Museum of Archaeology & Ethnology)

В канадском городе Чилливак, расположенном в провинции Британская Колумбия, нашли ювелирные украшения. Эксперты говорят, что они относятся к артефактам Средневековья .

Об этом 24 сентября сообщили в Музее археологии и этнологии. Изделия продавались в магазине секонд-хенда за 30 долларов. Украшения заметил один из покупателей, который разбирался в археологии. Он обратился к команде археологов Университета Саймона Фрейзера (SFU), которые провели оценку находок.





На экспертизу забрали 13 предметов, среди которых одиннадцать перстней и два медальона. Вероятно, они датируются Средневековьем или даже временами Римской империи.

Артефакты хранятся в музее SFU на кампусе в Бернеби и будут детально изучены в 2026 году в рамках курса археологии.