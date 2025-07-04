В Калифорнии женщина перебралась в подземное помещение в доме своей подруги, чтобы сэкономить деньги. В бункере есть все необходимые удобства для комфортной жизни и это обходится дешевле.

Об этом 2 июля сообщило The New York Post. Кейтлин Джонсон в свои 44 решила кардинально изменить стиль жизни и вместо квартиры в Нью-Йорке переехала в подземный бункер в Калифорнии. По ее словам, так гораздо экономнее и не уступает в удобстве.

История Кейтлин началась в 2022 году, когда ее подруга переехала в Калифорнию и обнаружила в новом доме оставленный предыдущим владельцем бункер. Он был пустой, поэтому девушка не пользовалась им.

Два года спустя Кейтлин, которая на тот момент жила в Нью-Йорке, столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла больше позволить себе арендовать жилье в мегаполисе. В апреле 2024-го она решила перебраться в тот самый бункер, который оказался идеальным бюджетным вариантом.

Сейчас Джонсон платит всего $500 в месяц (примерно 21 тыс. грн), имея при этом полностью обустроенное подземное жилье с отдельной спальней, ванной комнатой, кухней, гостиной, еще одной ванной, двумя туалетами, душем и 18 двухъярусными кроватями.

По ее словам, удается экономить минимум $1500 ежемесячно, ведь средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Калифорнии достигает $2000 (более 83 тыс. грн).

Она устроила бункер на свой вкус и чувствует себя в нем комфортно. «Я могла бы приобрести жилье, но моя работа предполагает частые переезды, поэтому мне не выгодно оседать на одном месте», — объясняет женщина.

Кроме того, по словам американки, в таком жилье есть один важный бонус: Кейтлин считает свое жилище безопасным. «Я всегда шутила, что он меня спасет от зомби-апокалипсиса. А потом мир начал меняться, и я подумала: „Ого, я же реально защищена!“ Я действительно не живу там, куда бы могли бросить бомбу, но если будут беспорядки, ограбления или бунты я в безопасности, потому что никто не сможет попасть в бункер», — подытожила женщина.