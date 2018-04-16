Адель "оторвалась" на концерте Бейонсе. У себя дома - видео

Британская певица Адель опубликовала в Instagram три ролика, в которых она танцует дома под концерт певицы Бейонсе на фестивале Coachella.
Поп-исполнительница Бейонсе поразила публику и коллег по сцене впечатляющим шоу на открытии фестиваля Coachella 2018, который стартовал в Калифорнии в субботу, 14 апреля.
На церемонии вручения премии Grammy в 2017 году Адель призналась Бейонсе в любви и высоко оценила ее альбом Lemonade. В этот раз она решила проявить свою симпатию тремя "бумерангами". Ролики посмотрели более 4,5 миллионов раз.
- Читайте также: Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2017 года
Комментарии
Правила комментирования