Адель "оторвалась" на концерте Бейонсе. У себя дома - видео

Британская певица Адель опубликовала в Instagram три ролика, в которых она танцует дома под концерт певицы Бейонсе на фестивале Coachella.

Поп-исполнительница Бейонсе поразила публику и коллег по сцене впечатляющим шоу на открытии фестиваля Coachella 2018, который стартовал в Калифорнии в субботу, 14 апреля.

На церемонии вручения премии Grammy в 2017 году Адель призналась Бейонсе в любви и высоко оценила ее альбом Lemonade. В этот раз она решила проявить свою симпатию тремя "бумерангами". Ролики посмотрели более 4,5 миллионов раз.

Mood 1 #Beychella Публикация от Adele (@adele) 15 Апр 2018 в 1:30 PDT

Mood 2 #Beychella Публикация от Adele (@adele) 15 Апр 2018 в 1:31 PDT

Mood 3 #Beychella Публикация от Adele (@adele) 15 Апр 2018 в 1:32 PDT