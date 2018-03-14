87-летняя испанка разобралась в "рисовалке" Paint. Оцените ее картины

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Когда женщина потеряла возможность посещать курсы рисования, дети подарили ей компьютер
conchagzaera via Instagram

Когда женщина потеряла возможность посещать курсы рисования, дети подарили ей компьютер

87-летняя жительница Испании Конча Гарсия Саэйра (Concha García Zaera) опубликовала в Instagram картины, которые она рисует в редакторе Paint. За один день на нее подписалось 40 тысяч человек. 

На ее профиль обратило внимание испанское издание El Mundo.

Женщина рассказала, что пошла в школу рисования уже на пенсии, но из-за болезни мужа ей пришлось ее бросить. Тогда дети подарили ей компьютер. Она начинала с простых рисунков постепенно усложняя их и добавляя тени, перспективу, смешивание красок. 

Сейчас на ее профиль подписано 69 тысяч пользователей Instagram.

Если вы тоже хотите попробовать, можете воспользоваться web-версией классического Paint 98-го года.

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