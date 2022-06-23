Агентурная сеть РФ все еще действует: в Киеве задержали российских диверсантов — Генштаб 23 июня, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Как рассказали в Генштабе, диверсанты снимали стратегические и инфраструктурные объекты (Фото:Генштаб)

В Украине продолжает действовать агентурная сеть РФ, о чем свидетельствует разоблачение в Киеве сразу нескольких российских диверсантов.

Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, у задержанных были обнаружены фото стратегических и инфраструктурных объектов.

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«В Киеве задержаны два гражданина Украины, у которых обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы. В Шевченковском районе задержали женщину, у которой было фото блокпостов. В Днепровском районе задержан мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с боевиками так называемых «Л/ДНР», — рассказал Громов.

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