Агентурная сеть РФ все еще действует: в Киеве задержали российских диверсантов — Генштаб

23 июня, 17:08
Цей матеріал також доступний українською
Как рассказали в Генштабе, диверсанты снимали стратегические и инфраструктурные объекты (Фото:Генштаб)

Как рассказали в Генштабе, диверсанты снимали стратегические и инфраструктурные объекты (Фото:Генштаб)

В Украине продолжает действовать агентурная сеть РФ, о чем свидетельствует разоблачение в Киеве сразу нескольких российских диверсантов.

Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Читайте также:
Планировал взрывы на железной дороге. СБУ задержала российского диверсанта в Черновцах

По его словам, у задержанных были обнаружены фото стратегических и инфраструктурных объектов.

Видео дня

«В Киеве задержаны два гражданина Украины, у которых обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы. В Шевченковском районе задержали женщину, у которой было фото блокпостов. В Днепровском районе задержан мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с боевиками так называемых «Л/ДНР», — рассказал Громов.

poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Российская агрессия Диверсант Война России против Украины ДРГ

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X