Планировал взрывы на железной дороге. СБУ задержала российского диверсанта в Черновцах
Диверсанта задержали в Черновцах (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта, который планировал взрывы на железной дороге.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина был задержан в Черновцах.
По данным следствия, он был на агентурной связи подконтрольных России спецслужб «ДНР», имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на «консервации» в одной из ближневосточных стран.
После начала полномасштабной злости РФ агент получил от собственных «кураторов» задачу прибыть в Украину. Здесь он должен был собирать разведданные о транспортных каналах поставок оружия и военной техники, расположение резервуаров с горючим и дислокацию украинских войск на Буковине.
На основе этих данных он планировал осуществить диверсии, включая взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.
Диверсанту сообщили о подозрении, ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.
В начале июня в Минобороны Украины сообщили, что Россия пытается сорвать приобретение и поставки вооружений и военной техники партнеров для борьбы с оккупантами.
Россия систематически наносит авиаудары по объектам железнодорожной инфраструктуры.
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