Планировал взрывы на железной дороге. СБУ задержала российского диверсанта в Черновцах 20 июня, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Диверсанта задержали в Черновцах (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта, который планировал взрывы на железной дороге.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина был задержан в Черновцах.

По данным следствия, он был на агентурной связи подконтрольных России спецслужб «ДНР», имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на «консервации» в одной из ближневосточных стран.

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После начала полномасштабной злости РФ агент получил от собственных «кураторов» задачу прибыть в Украину. Здесь он должен был собирать разведданные о транспортных каналах поставок оружия и военной техники, расположение резервуаров с горючим и дислокацию украинских войск на Буковине.

На основе этих данных он планировал осуществить диверсии, включая взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

Диверсанту сообщили о подозрении, ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

В начале июня в Минобороны Украины сообщили, что Россия пытается сорвать приобретение и поставки вооружений и военной техники партнеров для борьбы с оккупантами.

Россия систематически наносит авиаудары по объектам железнодорожной инфраструктуры.

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