Вода поднялась. В Киеве река Днепр вышла из берегов, подтопив прибрежные районы города — фото

15 апреля, 20:38
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В Киеве река Днепр вышла из берегов (Фото:newsparky/Instagram)

В Киеве река Днепр вышла из берегов (Фото:newsparky/Instagram)

В Киеве река Днепр вышла из берегов. Фото, на которых видно подтопления в прибрежных районах столицы, публикуют в соцсетях.

Ранее в КГГА предупреждали об увеличении уровня половодья в результате осадков и о возможном затоплении отдельных территорий. Там подчеркнули: угрозы для промышленных объектов или жилых массивов нет.

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В сети публикуют фотографии из Днепровского, Оболонского и Подольского районов Киева.

https://www.facebook.com/dobronosov.yan/posts/pfbid02mZot7SVxHT51BJ7DYNR8P4vaFNBXMuAEg71dR8iE7CpMPQVZ51uuGjvr4C9Tdpyfl

По состоянию на субботу, 15 апреля, наблюдается сезонное повышение уровня воды в границах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Киевской, Черниговской, Волынской, Ровенской и Черкасской областей, свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра. В последних трех подтоплено более 10 500 гектаров сельхозугодий, заявили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/TypovyiPechersk/posts/pfbid0sVbxefJeE4DSCCBbxq1DiZemcQxpNVLRubKBkauSusNX5XXcY5pYnaKu4r2VhhzHl
https://www.facebook.com/bigkyiv/posts/pfbid0raJsqkzdBUVLcT3TV6FsAbGsoPDVGNUkv5VAfMHzTg6TnKsCeyXL4DqureBPyzAMl

Там рассказали, что по состоянию на 16:00 подтопленными оставались около 600 домохозяйств (огороды, дворы) в 14 населенных пунктах. Также подтоплены 28 жилых домов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Река Днепр Река

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