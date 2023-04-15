Вода поднялась. В Киеве река Днепр вышла из берегов, подтопив прибрежные районы города — фото 15 апреля, 20:38 В Киеве река Днепр вышла из берегов (Фото:newsparky/Instagram)

В Киеве река Днепр вышла из берегов. Фото, на которых видно подтопления в прибрежных районах столицы, публикуют в соцсетях.

Ранее в КГГА предупреждали об увеличении уровня половодья в результате осадков и о возможном затоплении отдельных территорий. Там подчеркнули: угрозы для промышленных объектов или жилых массивов нет.

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В сети публикуют фотографии из Днепровского, Оболонского и Подольского районов Киева.



По состоянию на субботу, 15 апреля, наблюдается сезонное повышение уровня воды в границах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Киевской, Черниговской, Волынской, Ровенской и Черкасской областей, свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра. В последних трех подтоплено более 10 500 гектаров сельхозугодий, заявили в ГСЧС.

Там рассказали, что по состоянию на 16:00 подтопленными оставались около 600 домохозяйств (огороды, дворы) в 14 населенных пунктах. Также подтоплены 28 жилых домов.