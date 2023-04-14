«Уткам нравится». Днепр вышел из берегов, подтопив прибрежные районы Киева — реакция соцсетей 14 апреля, 16:57 Причиной подтопления стали проливные дожди (Фото:Иван Артеменко/Facebook)

После размытия из-за проливных дождей дамбы в Вышгородском районе Киевской области и подтопления поселка Иванков большая вода добралась и до столицы.

В частности, в результате разлива Днепра под водой оказались набережные в нескольких районах города.

В свою очередь пользователи соцсетей постят фото и видео с последствиями наводнения и делятся своими впечатлениями.

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Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook