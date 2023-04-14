«Уткам нравится». Днепр вышел из берегов, подтопив прибрежные районы Киева — реакция соцсетей
Причиной подтопления стали проливные дожди (Фото:Иван Артеменко/Facebook)
После размытия из-за проливных дождей дамбы в Вышгородском районе Киевской области и подтопления поселка Иванков большая вода добралась и до столицы.
В частности, в результате разлива Днепра под водой оказались набережные в нескольких районах города.
В свою очередь пользователи соцсетей постят фото и видео с последствиями наводнения и делятся своими впечатлениями.