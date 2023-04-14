«Уткам нравится». Днепр вышел из берегов, подтопив прибрежные районы Киева — реакция соцсетей

14 апреля, 16:57
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Причиной подтопления стали проливные дожди (Фото:Иван Артеменко/Facebook)

Причиной подтопления стали проливные дожди (Фото:Иван Артеменко/Facebook)

После размытия из-за проливных дождей дамбы в Вышгородском районе Киевской области и подтопления поселка Иванков большая вода добралась и до столицы.

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В частности, в результате разлива Днепра под водой оказались набережные в нескольких районах города.

https://www.youtube.com/embed/jm73IFM5Flc

В свою очередь пользователи соцсетей постят фото и видео с последствиями наводнения и делятся своими впечатлениями.

Видео дня

https://www.facebook.com/Kyivskiygorodovoy/posts/pfbid0HeLGY4o55ppWVey9MpmUk1H1D4HfBdgMsfvNxd2VE9sAFKkJqhc8fFUtEHZSnAjUl&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/ArtemenkoIvanV/posts/pfbid0TbBTwnwkaJauL9D4GggBiBWHa9zM6BUTSh4nd12ja5SLoXk4rwNupHWxGCZvAPDbl&show_text=true&width=500
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Наводнение Дождь Ливни Река Днепр Подтопление Погода

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