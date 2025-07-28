На Майдане почтили память жертв теракта в Еленовке, 28 июля 2025 года (Фото: Анастасія Ступак / NV)

В Киеве в понедельник, 28 июля, состоялась акция памяти жертв теракта в Еленовке . На Майдане собрались семьи погибших, а также те, кто пережил взрыв.

Об этом сообщает корреспондент NV.

В этом году Верховная Рада официально признала 28 июля Днем памяти погибших в плену защитников, добровольцев и гражданских.

Эта дата также посвящена годовщине убийства украинских пленных в лагере Оленевка, где оккупанты совершили теракт в одном из бараков.

Акцию памяти традиционно проводят семьи военнопленных и бойцы бригады Азов.

Обсуждаются не только события 28 июля 2022 года, но и необходимость ускорить освобождение военнопленных, которые до сих пор остаются за решеткой в РФ.

Теракт в Еленовке — что известно

29 июля 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые происходят по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали 193 пленных, в частности, защитников Мариуполя, среди которых — бойцы Азова. Известно о по меньшей мере 50 погибших и более 70 раненых.

Российская пропаганда утверждала, что военнопленные якобы погибли из-за удара ракеты HIMARS. В октябре 2023 года этот фейк опровергли в офисе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявлял, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

28 января 2025 года представитель Офиса генерального прокурора Дмитрий Марцин заявлял, что руководство Еленовской колонии совместно с представителями федеральной службы исполнения наказаний РФ умышленно совершали действия, которые привели к еще большим потерям украинских военнослужащих, пострадавших во время теракта.