В Киеве задержали мужчину за стрельбу в баре, ему грозит до семи лет лишения свободы

Полиция задержала 30-летнего киевлянина, который устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках в Киеве . Ему объявили о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением оружия, за что мужчина может получить до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Киева 12 октября.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшие выходные на территории частного заведения в Печерском районе — между двумя компаниями возник спор и потасовка «из-за девушки». Один из участников спора достал оружие и совершил несколько хаотичных выстрелов в сторону соперника. Пострадавших в результате стрельбы не было.

Реклама

Фото: Київська міська прокуратура via Facebook

Фото: Київська міська прокуратура via Facebook

Фото: Поліція Києва via Telegram

Фото: Поліція Києва via Telegram

Фото: Поліція Києва via Telegram

Полиция сообщила, что стрелка оперативно разыскали и задержали, им оказался 30-летний киевлянин. У него дома нашли и изъяли травматический пистолет, который, по данным правоохранителей, являлся орудием преступления, и патроны к нему.

В прокуратуре отметили, что, устроив стрельбу, мужчина бил посуду в заведении, угрожал персоналу и другим людям, которые пытались его успокоить. Также сообщается, что участники конфликта из обеих компаний, в том числе девушка, которая зафиксирована на видео, показаний не дают.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд это ходатайство отклонил, применив к мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура подала апелляцию.

