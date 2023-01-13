В Киеве главную новогоднюю елку уберут 20 января
Главная новогодняя елка в Украине, 19 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Киеве новогоднюю елку с Софийской площади уберут 20 января.
Об этом сообщил глава Folk Ukraine Игорь Добруцкий в комментарии Вечерний Киев.
До пятницы, 20 января, елка будет подсвечиваться ежедневно с 17 до 21 часов. Если будут тревоги, то освещение будет выключаться.
После того, как елку полностью уберут, генератор, питавший огни новогодней елки, передадут военным.
19 декабря в Киеве торжественно зажгли праздничные огни на главной елке страны.
Новогоднюю елку установили и украсили за счет меценатов и бизнеса. Генератор тоже предоставили благодетели.