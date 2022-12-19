Несмотря на «российских варваров». В Киеве зажгли огни главной елки Украины 19 декабря, 17:28 Из-за атак РФ формат празднований в Киеве решили изменить (Фото:Telegram-канал Виталия Кличко)

В День Святого Николая, 19 декабря, на Софийской площади в центре Киева торжественно зажгли праздничные огни на главной елке страны.

Об этом рассказал столичный мэр Виталий Кличко.

«В этом году было много дискуссий — стоит ли ставить елку. Учитывая, что мы живем в условиях военного положения, обстрелов и отключений электроэнергии. Но я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года», — написал он у себя у себя в Telegram-канале.

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При этом Кличко добавил, что из-за террористических атак РФ на объекты гражданской инфраструктуры в этом году формат празднований будет другой.

«Я убежден, что именно желания мира и победы загадывают украинцы сегодня — в праздник Николая-Чудотворца. И оно обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ!» — подчеркнул городской глава.