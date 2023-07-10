Россияне убили более 170 жителей Киева с начала полномасштабного вторжения — Кличко
Последствия обстрелов Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала полномасштабного вторжения в столице погибло более 170 горожан.
«В нашем городе более 400 жилых домов разрушено и более 170 человек погибло мирного населения», — заявил Кличко.
Мэр напомнил, что среди погибших — семеро детей.
«Путину нужна территория, ему мы, украинцы, не нужны. Поэтому он убивает мирное население», — заявил мэр.