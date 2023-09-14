Киев и Берлин подписали соглашение о партнерстве двух городов 14 сентября, 20:35 Мэры Киева и Берлина (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

Мэры Киева и Берлина в четверг, 14 сентября, подписали соглашение о партнерстве столиц Украины и Германии.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко и берлинская мэрия.

В Telegram Кличко пишет, что Киев и Берлин подписали соглашение о партнерстве двух городов.

«Берлин — город свободы. И сегодня мэр города Кай Вегнер символически продемонстрировал, что Киев, Украина будут всегда свободны и будут частью европейской семьи», — пишет киевский мэр.

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Кличко отметил, что он обсудил с мэром Берлина Каем Вегнером помощь немецкой столицы в создании Киевом муниципального центра протезирования для военных. По его словам, Берлин готов направить нескольких техников-протезистов с инновационных берлинских предприятий для передачи опыта и практических учений украинских специалистов.

«Воля к свободе победит. Свобода сильнее любой агрессии. Берлин и Киев — города свободы. Вместе наши города выступают за мирное будущее в демократической Европе. Такое мирное будущее в Европе возможно только при наличии свободной и территориально суверенной Украины», — добавил Вегнер.

По состоянию на 2023 год у Киев было 70 городов-побратимов. У Берлина сейчас 18 городов-побратимов, сообщает DW.