Киев сейчас беспокоит не Россия, а Запад. Американский аналитик Фарид Закария — о том, что он увидел в Украине 14 сентября, 08:17 Фарид Закария: Украинцы полны решимости выстоять, но они опасаются, что этого не сделают их союзники (Фото:yes-ukraine.org)

В Киеве больше всего беспокоятся не о России, а о Западе — пишет известный политический аналитик Фарид Закария в своей колонке для The Washington post

Ночной переезд на поезде из Польши в Украину напоминает о том, почему за эту землю в течение последнего столетия велись ожесточенные споры: почва Украины — одна из самых плодородных на планете. Мы проезжали мимо широких полей пшеницы и других культур, окружённых небольшими фермерскими домиками; в некоторых местах все еще используются лошади для вспашки. По мере приближения к Киеву пейзаж быстро сменился городским.

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Несмотря на войну, железная дорога Украины остается чистой, удобной и эффективной. Мой поезд прибыл в Киев точно по расписанию. Эти факты многое говорят об Украине. Несмотря на войну, Киев чувствует себя почти нормально. Через год после вторжения примерно половина населения столицы покинула столицу, но сейчас многие вернулись. В 2021 году, до начала боевых действий, в городе проживало около 3,9 млн. человек, а сегодня (по данным местных источников) — около 3,6 млн.