В Киеве уже обнаружили 11 групп в соцсетях, связанных с новой субкультурой Редан 2 марта, 16:29 Сотрудник Нацполиции (Фото:Нацполиция / Facebook)

В Киеве выявлено 11 групп в соцсетях, связанных с новой субкультурой ЧВК Редан, распространяющейся в Украине из России. С 27 февраля их участники пытались организовать девять массовых собраний подростков в людных местах столицы.

Об этом сообщает КГВА.

По данным КМВА, в соцсетях столицы обнаружили восемь групп Редан и три — Анти-Редан. Четыре такие группы в соцсетях уже заблокированы.

Участники субкультуры Редан, распространяющиеся из России, собираются в организованные группы и устраивают потасовки. Во избежание провокаций правоохранители столицы доставили в отделения почти 250 молодых людей для выяснения обстоятельств. Практически все они несовершеннолетние.

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«В нашей стране идет война, и враг пытается использовать любую возможность, чтобы расколоть общество… Поэтому сейчас московиты хотят использовать наших детей, влиять на их сознание», — отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Он призывает родителей быть внимательными к своим детям, реагировать, если заметили изменения в поведении подростков или появление каких-либо знаков на одежде, характерных для новой субкультуры.

На официальной Facebook странице полиции Киева проинформировали, что уже установили нескольких администраторов Telegram-каналов, призывающих молодежь к конфликтам и дракам. Одним из администраторов был 17-летний ребенок. Другими подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка и 14-летний парень. Они планировали организовать конфликтную встречу поклонников субкультуры Редан на Дарнице. Девушка сказала полицейским, что создала группу в соцсети ради «хайпа». Стражи порядка заблокировали указанные Telegram-каналы, а с родителями подростков провели профилактические беседы.