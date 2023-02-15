Четвертый день подряд. Киев будет со светом весь четверг
Город Киев после атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)
В четверг, 16 февраля, в Киеве и Киевской области не будут выключать свет. Это уже четвертый день подряд, когда в столице есть постоянно электроэнергия.
Об этом сообщает КГГА.
В ведомстве уточнили, что Укрэнерго не предоставил лимиты потребления электроэнергии на 16 февраля.
При этом в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.
В ДТЭК также сообщили, что в Днепропетровской области не будут выключать свет 16 февраля для замеров потребления электроэнергии в регионе.