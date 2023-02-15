Четвертый день подряд. Киев будет со светом весь четверг 15 февраля, 23:08 Город Киев после атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В четверг, 16 февраля, в Киеве и Киевской области не будут выключать свет. Это уже четвертый день подряд, когда в столице есть постоянно электроэнергия.

Об этом сообщает КГГА.

В ведомстве уточнили, что Укрэнерго не предоставил лимиты потребления электроэнергии на 16 февраля.

При этом в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Видео дня

В ДТЭК также сообщили, что в Днепропетровской области не будут выключать свет 16 февраля для замеров потребления электроэнергии в регионе.