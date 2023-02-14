В Киеве и ряде регионов в среду не будут выключать свет — ДТЭК 14 февраля, 23:13 Город Киев после атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В среду, 15 февраля, не будут отключать электроэнергию в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает ДТЭК.

В ведомстве объяснили, что компания Укрэнерго не предоставляла ограничения потребления электроэнергии на эти регионы и Киев.

В то же время из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.

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Также Ивано-Франковская и Ровенская области 15 февраля будет весь день со светом.