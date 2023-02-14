В Киеве и ряде регионов в среду не будут выключать свет — ДТЭК
Город Киев после атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)
В среду, 15 февраля, не будут отключать электроэнергию в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает ДТЭК.
В ведомстве объяснили, что компания Укрэнерго не предоставляла ограничения потребления электроэнергии на эти регионы и Киев.
В то же время из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.
Также Ивано-Франковская и Ровенская области 15 февраля будет весь день со светом.