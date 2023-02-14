В Киеве и ряде регионов в среду не будут выключать свет — ДТЭК

14 февраля, 23:13
Поделиться:
Город Киев после атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Город Киев после атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В среду, 15 февраля, не будут отключать электроэнергию в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает ДТЭК.

В ведомстве объяснили, что компания Укрэнерго не предоставляла ограничения потребления электроэнергии на эти регионы и Киев.

В то же время из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.

Видео дня

Также Ивано-Франковская и Ровенская области 15 февраля будет весь день со светом.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев ДТЭК Киевская область Днепропетровская область Ровенская область Ивано-Франковская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X