В Киеве для укрытий закупили кожаные барабаны за почти 900 тысяч гривен 14 июня, 17:13 Город Киев (Фото:Artem Zhukov/Unsplash)

Управление образования Днепровского района Киева закупило более 300 барабанов в укрытие для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Закупили их почти за 900 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

На закупку обратил внимание депутат Киевсовета Леонид Емец.

Торги были завершены еще в конце апреля. Среди двух участников выиграл ФЛП, с которым и заключили контракт. Так, районная администрация закупила барабаны из натуральной кожи по 51 штуке в шести размерах. Также к ним закупили 153 комплекта молоточков. Сумма договора составляет 882 262,26 гривны.

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Фото: Prozzoro

Ранее Максим Шульженко — управляющий партнер Stereo Plaza — заметил на Prozorro и другие закупки Управления образования Днепровской РГА Киева в укрытие: оборудование для обработки пищевых продуктов (12 овощерезок) за 1,5 млн гривен, 6,5 тысяч стульев для укрытий за 4,8 млн гривен. Также Художественный лицей «Смена» Днепровского района Киева закупил пароконвекционные печи за 1,2 млн гривен и т. д.

