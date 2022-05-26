Корректировал огонь артиллерии РФ. В Харьковской области задержали бывшего члена Олимпийской сборной Украины 26 мая, 22:54 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Красильников (Фото:Gromada Group Чугуїв)

Тяжелоатлета Геннадия Красильникова задержали в Чугуеве Харьковской области по подозрению в работе на россиян. В 2000 и 2004 годах спортсмен представлял Украины на летних Олимпийских играх.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Украинские военнослужащие получили подтвержденную информацию о том, что группа местных жителей корректирует огонь российской артиллерии. В социальных сетях опубликовано видео, снятое одним из бойцов. Группу задержанных мужчин выводят из подвала, и автор видео, узнав атлета, называет его по имени.

Видео дня

В Федерации тяжелой атлетики Украины подтвердили Суспільному Спорт, что на видеозаписи именно Красильников. О том, что военные считают его корректировщиком, сообщило издание Цензор.НЕТ.

Геннадию Красильникову 45 лет, спортивную карьеру он закончил в 2005-м. На Олимпиадах в Сиднее (2000) и Афинах (2004) он выступал в категориях 105+ кг, заняв девятое и четвертое места соответственно. Все эти годы жил в Чугуеве, тренировал подростков в клубе «Чикаго».