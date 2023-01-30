В Украине стартовала программа обмена старых ламп на LED

30 января, 16:25
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LED-лампа (Фото:Federico Bottos \ Unsplash)

LED-лампа (Фото:Federico Bottos \ Unsplash)

С 30 января украинцы могут обменять пять старых ламп накаливания на столько же LED-ламп.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

На данный момент услуга доступна в областных центрах (кроме временно оккупированных территорий), а также в городах: Кривой Рог, Краматорск и Покровск.

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Во время второго этапа программа обмена ламп заработает в райцентрах, а до конца февраля — в селах.

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Обменять лампы может любой совершеннолетний гражданин Украины.

В министерстве также заявили, что на 7−10% снизится потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему, если произойдет массовая замена старых ламп на энергосберегающие.

Инфографика: Міністерство економіки України

Также Еврокомиссия профинансирует закупку около 30 миллионов энергосберегающих LED-ламп для Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Электроэнергия Минэкономики LED-лампы

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