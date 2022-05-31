В метро Днепра возвращают плату за проезд 31 мая, 17:13 Цей матеріал також доступний українською Метро Днепра продолжит круглосуточно работать как укрытие, поезда будут ходить с 5:36 до 21:05 (Фото:Дніпровський метрополітен / Facebook)

В метро Днепра с 1 июня 2022 года вернут плату за проезд, тариф (8 грн) не изменится. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

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Технический директор Днепровского метрополитена Тарас Шевченко заявил, что бесплатный проезд привел к проблемам с закупкой расходных материалов для стабильной работы метро. Он напомнил, что проезд сделали бесплатным 25 февраля, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину.



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«…В то время станции метрополитена использовались в основном для эвакуации населения и в качестве укрытия во время воздушных тревог. Иногда одновременно на станциях находились более 1200 человек. Но мы понимаем, что полное отсутствие оплаты не покрывает наши расходы по закупке необходимых материалов, чтобы поддерживать жизнедеятельность метрополитена», — объяснил Шевченко.



Метро будет работать для перевозки пассажиров с 5:36 до 21:05 и продолжит круглосуточно работать как укрытие. Во время воздушной тревоги вход на станции будет бесплатным для всех без прохождения через турникеты — через специальный коридор.