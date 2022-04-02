В Днепре ПВО сбила четыре вражеских ракеты и беспилотник 2 апреля, 11:43 Цей матеріал також доступний українською В Днепре сбили четыре российские ракеты и беспилотник (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

В ночь на субботу, 2 апреля, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В Днепре ПВО сбила четыре вражеских ракеты и беспилотник.

В то же время, как сообщают в МВД, было и попадание. Из-за взрывов разрушен инфраструктурный объект — три здания и восемь единиц техники.

Сообщается, что на месте произошел пожар — к ликвидации последствий удара привлечены восемь единиц спецтехники и 45 спасателей.

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Два человека получили ранения, погибших нет.

Война России против Украины — главные события 2 апреля



В то же время в Кривом Роге враг попал в автозаправку. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.