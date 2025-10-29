Это фантастика. О социальной поддержке в Финляндии

Система социальной поддержки в Финляндии одна из лучших в мире, как, в общем, и в других нордических странах — Швеции, Дании, Норвегии.

Именно на это, в частности, идут огромные здешние налоги, и это то, чем недовольны, например, богатые люди, да и вообще, многие работающие сейчас недовольны: «Почему на наши налоги всех кормим». Многие популистские политики этим пользуются, поэтому все это скоро может измениться.

Впрочем, пока эта система есть и работает. В чем же она заключается?

1. Базовая выплата

Если у какого-то человека нет денег на еду, на жизнь, нет работы, то он может получать так называемую базовую поддержку. Это где-то 500−600 евро в месяц на человека в зависимости от семейной ситуации — один человек живет или с семьей. В семье эти деньги выплачиваются на каждого, включая детей, на детей — меньше. Например, для семьи из трех человек это будет чуть больше 1000 евро в месяц.

Кстати, многие украинцы в Финляндии, у которых еще нет работы, тоже живут с этого базового дохода. Конечно, это если у всех взрослых из этой семьи нет работы, нет денег и они это докажут.

При подозрениях, что кто-то что-то скрывает, подрабатывает где-то на стороне, выплата отменяется, и придется возвращать все уже полученные деньги. Потому что финны очень честные и ожидают того же от других.

Базовый доход, по моему мнению, это замечательная вещь. Если, как и задумано, его получают только действительно те, кто в этом нуждается.

Именно поэтому, собственно, здесь нет людей в нищете. То есть, конечно, есть бедные люди, у которых долги, болезни, нет работы, но так, чтобы настоящая нищета, чтобы нечего было есть, то здесь такого нет.

2. Выплата по безработице

Это немного другое. Эта выплата больше базового дохода. Ее получает человек, который оказался без работы и который активно эту работу ищет.

Например, если он был уволен. Если увольнение произошло по собственному желанию, могут назначить пару месяцев каренсии (срока без компенсации), типа сам виноват.

Сумма выплат зависит от зарплаты, от срока, который человек работал, и в целом это где-то от 800 евро. Раньше у безработных еще была надбавка на каждого ребенка, сейчас их отменили.

3. Выплата на жилье

В Финляндии заботятся о том, чтобы люди не были бездомными. У всех должен быть дом.

Тому, кто работает, но получает мало, могут помогать с оплатой жилья. Тем, кто не имеет совсем никакого дохода, арендное жилье оплачивают в дополнение к базовой выплате.

Базовый доход — это замечательная вещь

Существуют лимиты в цене на аренду жилья, то есть ты не можешь снять себе люкс-жилье, большую квартиру на себя одного и так далее. Но для меня это все равно звучит как чудо — вот безработный человек совсем без денег, и ему дадут деньги на жизнь и оплатят квартиру! Фантастика.

В Финляндии также нет бездомных людей в том смысле слова, к которому мы привыкли. То есть никто не живет просто на улице. Людей, которые имеют, например, алкогольную или другие зависимости, здесь также селят в специальные общежития.

А ребенок уже с 17 лет может жить сам, и ему на это жилье будут выделять деньги (в общежитии или в маленькой студии). Именно поэтому большинство молодых людей здесь не живут с родителями, а сразу съезжают по возможности.

Существуют также арендные муниципальные квартиры. Иих цена ниже рыночной, и на них очереди.

4. Выплата на ребенка

На каждого ребенка ежемесячно государство выплачивает родителям примерно 100 евро до 17 лет. Это не зависит от того, какой у родителей доход.

Получают одинаковые деньги на ребенка и бедные, и богатые, и работающие, и безработные, все. Потому что это деньги детям.

Сумма немного меняется в зависимости от того, какой это по счету ребенок. За первого ребенка это 95 евро, за второго — 105, за третьего — 134. За пятого ребенка родители будут получать уже почти 200 евро в месяц.

У меня пятеро детей, но моя старшая дочь уже совершеннолетняя, следовательно, я получаю эту выплату только на четырех детей — это всего 533 евро в месяц. Небольшие деньги по финским меркам, но все равно приятно.

Кто-то из родителей детские деньги откладывает на специальные счета. У нас такого нет, мы просто складываем их в общий бюджет, потому что на детей мы тратим много.

5. Знаменитый пакет малыша

Все беременные женщины в Финляндии на 20-й неделе беременности получают пакет малыша с кучей красивых вещей в нем. О нем я уже много писала.

Там есть все — одеяло, плед, постель, комбинезон зимний, куча бодиков, шапочки, носки. И даже первая книжечка и маникюрные ножницы для малыша. Каждый год новая коллекция и новая тема коробки. Все дети одного года в одинаковых комбинезонах.

В коробках, кстати, есть поролоновый матрасик, и туда можно класть ребенка спать, пока маленький, как в люльку.

6. Еще куча-куча всего

Всяких разных надбавок и льгот. Неплохая пенсия, бесплатная медицина (хотя за визиты и есть небольшая оплата) хоть и с очередями, но не надо платить тысячи и тысячи, например, за лечение онкологии, за операции, за роды и кесарево сечение.

Детям также бесплатная стоматология и даже ортодонтия до 18 лет (взрослым в государственной медицине только экстренная).

Также выдадут слуховой аппарат и очки, инвалидную коляску и костыли, если надо.

Мне часто пишут, что я идеализирую финскую систему жизни. Поэтому напишу о минусах.

Во-первых, о многих из этих выплат трудно узнать, система сложная.

Я только недавно узнала, например, что на ребенка, который не ходит в садик до 3 лет, родители могут получать дополнительные деньги, почти 300 евро, как компенсация за то, что не занимают место в саду и воспитывают ребенка дома.

Во-вторых — многие люди, особенно мигранты, злоупотребляют выплатами. То есть просто живут и не работают, годами получая выплаты. Все же, система была рассчитана на честность, и сейчас по поводу этого злоупотребления много возмущения в обществе.

В-третьих, социальные выплаты вместе с высокими налогами создают так называемую ловушку социальных выплат. То есть в некоторых случаях тебе выгоднее не работать. Особенно, если речь идет о низкооплачиваемом труде.

Например, с зарплатой около 1000 евро одинокий человек, учитывая цены на жилье, будет иметь на руках не намного больше денег, чем если бы он был на социальных выплатах.

Когда украинцы начали массово прибывать в Финляндию, здесь все думали, что наконец проблема с уборкой клубники решится, не надо будет приглашать кого-то из-за рубежа, украинцы будут собирать!

Но на деле оказалось, что если здешний украинец идет собирать клубнику и получает за это 4 тысячи за сезон, то потом, когда остается без работы, его лишают выплат на много месяцев. Потому что вот же у тебя есть деньги, живи теперь на них.

И человек так же должен жить на 500 евро в месяц, как и другие, кто не работал тяжело все лето. Вроде бы справедливо, а вроде бы и нет.

Поэтому выгодно здесь идти на постоянную, а не сезонную работу, а еще выгодно обладать более высокой квалификацией. Но с работой в Финляндии сейчас беда, чуть ли не худшая ситуация по Европе, безработица 10%.

Несмотря на все эти минусы, никто меня не убедит, что такая система социальной поддержки — это плохая система. Она обеспечивает возможность работать и жить достойно, а не идти на разные компромиссы с совестью ради выживания. И во всем она такая, Финляндия — человеческое достоинство на первом месте, какой бы ни была ваша ситуация.

