Как в Дании растят счастливых людей

Дания — не только один из лидеров в отношении поддержки Украины , но и страна, которая уже много дет подряд занимает второе ( после Финляндии ) место в глобальном рейтинге счастья . Как же растят самых счастливых людей в мире? Боюсь, датский рецепт может напугать некоторых украинцев. Прожив в стране больше десяти лет, убеждаешься: чтобы получить какой-то результат, порой нужно использовать не логичные и выверенные, а, на первый взгляд, совершенно парадоксальные методы.

