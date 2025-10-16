Как в Дании растят счастливых людей
Юлия Гайдай: «Один из принципов датского воспитания — отсутствие жестких рамок» (Фото: NewAfrica/Depositphotos)
Кому-то принципы датского воспитания детей могут показаться странными, но вынуждена признать — в целом они работают
Дания — не только один из лидеров в отношении поддержки Украины, но и страна, которая уже много дет подряд занимает второе (после Финляндии) место в глобальном рейтинге счастья. Как же растят самых счастливых людей в мире? Боюсь, датский рецепт может напугать некоторых украинцев. Прожив в стране больше десяти лет, убеждаешься: чтобы получить какой-то результат, порой нужно использовать не логичные и выверенные, а, на первый взгляд, совершенно парадоксальные методы.