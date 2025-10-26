Два простых вопроса, которые могут спасти отношения

Напряженный ритм жизни и ответственная работа способны довести до эмоционального истощения. Когда своя голова идет кругом, сложно переключиться, чтобы выслушать партнера, столкнувшегося с трудностями. Может возникнуть соблазн дать указания, как все исправить, или прочесть лекцию о том, как можно было бы изначально избежать проблем. Однако и то, и другое, судя по всему, только ухудшает положение. После такого разговора с вами партнер кажется еще более расстроенным. Если вам это знакомо, попробуйте в тот момент, когда близкий человек выглядит перегруженным или огорченным, задать ему два вопроса:

