Откладываете важные дела? Вот подлинная причина прокрастинации

Страх прячется под множеством хитроумных масок — таких как лень, занятость, «неподходящий момент» или даже ваш календарь. Но давайте будем реалистами: вас сдерживает не ваш график. Вас сдерживают те истории, которые вы себе рассказываете, чтобы избежать дискомфорта.

Вам не хватает не времени, а смелости. Проблема не в календаре, а в страхе. Лень — это страх, замаскированный под отсутствие мотивации. Постоянная «занятость» — это просто прокрастинация в деловом костюме.

«Однажды, когда вы оглянетесь назад, годы борьбы покажутся вам самыми прекрасными», — сказал Зигмунд Фрейд.

Вам не хватает не времени, а смелости

Люди проводят все выходные лежа в постели и уткнувшись в телефон, а потом удивляются, почему у них нет мотивации что-либо делать. Мотивация — это не причина действий, а их следствие. Чем больше вы ждете, тем более сложной становится задача. Чем больше действуете, тем более легкой она кажется.

Просто начните. Пусть начало будет сумбурным. Пусть будет тревожным. Начните, потому что ничего выдающегося не произойдет, пока вы этого не совершите.

«Я ждал, что случится что-то незаурядное, но годы шли, и никогда ничего не происходило, пока я сам не делал так, чтобы это произошло», — сказал Чарльз Буковски.

Вы откладываете не дела. Вы откладываете дискомфорт, сомнения и страх не справиться. Но вот что происходит на самом деле: прокрастинация обещает кратковременное облегчение, а приносит продолжительные сожаления.

Большинство ваших сомнений — воображаемые. Большинство ваших ограничений установлены вами самими. И большинство ваших оправданий — отстой.

Мы считаем, что нам не хватает времени, когда на самом деле нам не хватает сосредоточенности.

Не избегайте ошибок. Просто совершайте такие ошибки, на которых вы сможете учиться. Прокрастинация сулит облегчение, но приносит сожаления. Действия позволяют избежать сожалений и приносят облегчение. Мы откладываем не дела — мы откладываем чувства.

