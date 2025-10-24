Почему мы так тяжело переносим переход на зимнее время

24 октября, 22:03
NV Премиум
Джон Грогер: «Перевод часов нарушает режим сна и бодрствования» (Фото: vetre/Depositphotos)

Джон Грогер
Психолог, профессор факультета социальных наук Nottingham Trent University

Наш организм не приспособлен к резким переходам

Нарушение режима сна и бодрствования из-за перехода на зимнее время многое говорит о том, как сильно мы в своей повседневной жизни зависим от взаимодействия потребности во сне и циркадных ритмов.

Прежде всего, необходимо понимать, какие сложные изменения будут происходить в организме в ночь перевода стрелок на час назад.

Здоровье Переход на зимнее время Перевод часов

