Почему мы так тяжело переносим переход на зимнее время
Джон Грогер: «Перевод часов нарушает режим сна и бодрствования» (Фото: vetre/Depositphotos)
Наш организм не приспособлен к резким переходам
Нарушение режима сна и бодрствования из-за перехода на зимнее время многое говорит о том, как сильно мы в своей повседневной жизни зависим от взаимодействия потребности во сне и циркадных ритмов.
Прежде всего, необходимо понимать, какие сложные изменения будут происходить в организме в ночь перевода стрелок на час назад.