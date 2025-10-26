Почему мы так тяжело переносим переход на зимнее время

Наш организм не приспособлен к резким переходам

Нарушение режима сна и бодрствования из-за перехода на зимнее время многое говорит о том, как сильно мы в своей повседневной жизни зависим от взаимодействия потребности во сне и циркадных ритмов.

Реклама

Прежде всего, необходимо понимать, какие сложные изменения будут происходить в организме в ночь перевода стрелок на час назад.