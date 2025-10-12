Это может помочь. Четыре причины сделать паузу в отношениях

Вы с партнером серьезно поссорились, и один из вас, хлопнув дверью, ушел из дома, а вернулся только на следующий день. Или вы уже несколько месяцев ссоритесь или не разговариваете друг с другом, и это начинает надоедать — постоянное напряжение и хождение на цыпочках вас угнетают. Вам необходим перерыв; нужно что-то менять. Именно в таких ситуациях многие пары или один из партнеров заводят разговор о том, что стоит на какое-то время разойтись.

Это может быть одним из решений тех проблем, с которыми вы столкнулись, но расставания бывают разные — они могут служить различным целям. Вот наиболее распространенные из них: