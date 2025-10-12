Это может помочь. Четыре причины сделать паузу в отношениях

12 октября, 08:03
NV Премиум
Поделиться:
Роберт Таибби: «Временное расставание может быть одним из решений тех проблем, с которыми вы столкнулись» (Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos)

Роберт Таибби: «Временное расставание может быть одним из решений тех проблем, с которыми вы столкнулись» (Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos)

x1
0:00
-
6:38
Роберт Таибби
Психолог, коуч

Прежде чем разойтись на какое-то время, четко определитесь, для чего вы это делаете

Вы с партнером серьезно поссорились, и один из вас, хлопнув дверью, ушел из дома, а вернулся только на следующий день. Или вы уже несколько месяцев ссоритесь или не разговариваете друг с другом, и это начинает надоедать — постоянное напряжение и хождение на цыпочках вас угнетают. Вам необходим перерыв; нужно что-то менять. Именно в таких ситуациях многие пары или один из партнеров заводят разговор о том, что стоит на какое-то время разойтись.

Реклама

Это может быть одним из решений тех проблем, с которыми вы столкнулись, но расставания бывают разные — они могут служить различным целям. Вот наиболее распространенные из них:

Теги:   Психология Отношения Советы психолога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies