Важный вопрос. Действительно ли вы хотите отношений?

Если вам доводилось во взрослой жизни достаточно долгое время быть одинокими, то вы знаете, что мир кажется созданным для пар, а окружающие обычно предполагают, что мы мечтаем найти партнера. До недавнего времени исследователи допускали ту же ошибку в отношении одиноких людей. В 2020 году Николь Уоткинс и Джонатон Бекмейер создали инструмент для оценки желания человека создать отношения и его незаинтересованности в них. Вместе эти два компонента показывают, насколько важной частью своей жизни человек считает романтические отношения.

