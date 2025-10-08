Важный вопрос. Действительно ли вы хотите отношений?
Тайлер Джеймисон: «Одиночество по-разному влияет на уровень удовлетворенности жизнью» (Фото: MyGoodImages/Depositphotos)
От ответа зависит ваше благополучие
Если вам доводилось во взрослой жизни достаточно долгое время быть одинокими, то вы знаете, что мир кажется созданным для пар, а окружающие обычно предполагают, что мы мечтаем найти партнера. До недавнего времени исследователи допускали ту же ошибку в отношении одиноких людей. В 2020 году Николь Уоткинс и Джонатон Бекмейер создали инструмент для оценки желания человека создать отношения и его незаинтересованности в них. Вместе эти два компонента показывают, насколько важной частью своей жизни человек считает романтические отношения.
В недавно проведенном последующем исследовании Уоткинс, Бекмейер и я изучили, связано ли желание и нежелание молодых взрослых вступать в отношения с их благополучием. Оказалось, что то, как влияет на вас одиночество, зависит от того, хотите ли вы отношений или нет.