Важное качество. Шесть советов, как развить устойчивость

Лео Бабаута: «Суть устойчивости в том, чтобы смириться с неизбежностью борьбы и выработать новое отношение к ней» (Фото: AllaSerebrina/Depositphotos)

Одно из самых важных качеств, которые можно развить в себе для того, чтобы успешно добиваться долгосрочных целей — таких как, например, изменение привычек, — это устойчивость, то есть способность справляться с задержками и трудностями.

Реклама

Мы неизбежно будем сбиваться с пути. У нас будут неудачные дни, нас будут обескураживать неудачи, мы будем забывать о новой привычке на несколько дней… Все это ожидаемо, и все это в порядке вещей.

Вопрос не в том, оступимся ли мы или впадем ли в уныние — вопрос в том, когда это случится. А после того, как это случится, все будет зависеть от того, сможем ли мы снова вернуться в строй.

Это и есть долгосрочная устойчивость: способность справляться с трудностями, задержками, отклонениями от курса и непростыми эмоциями.

И мы можем развить такую устойчивость, немного потренировавшись. Давайте поговорим о том, как это сделать.