«Я больше не злюсь». Как понять, что вас и правда простили?

25 июля, 01:34
Роберт Энрайт: «Как узнать, действительно ли слова другого человека свидетельствуют о прощении?» (Фото: Photodjo/Depositphotos)

Роберт Энрайт
Американский психолог, доктор философии

Прощение — это нечто большее, чем просто слова

Мы все несовершенны и иногда ведем себя неподобающим образом. Марта, по ее собственному мнению, была в последние нескольких недель слишком резка со своим партнером Лиамом, из-за того, что подвергалась серьезному давлению на работе. Она решила попросить прощения, объяснив — не пытаясь оправдать себя, — что в те недели, когда была излишне требовательна, переживала стресс.

Лиам ответил, что прощает ее, но Марте его ответ показался неубедительным. Лиам выглядел напряженным, и, как она выразилась, у нее сработал радар, указывающий на то, что он недоволен. «Как мне понять, что он меня действительно простил?» — задалась она важным вопросом.

Как узнать, действительно ли слова другого человека свидетельствуют о прощении?

Теги:   Психология Советы психолога Отношения

Depositphotos
