Упали духом? Как не позволить унынию вас остановить

Лео Бабаута: «Если вы падаете духом, значит, вам не все равно» (Фото: ZigicDrazen/Depositphotos)

Проходя примерно треть пути в работе над тем или иным проектом, я часто по какой-то причине падаю духом. Не знаю, почему — может быть, проект продвигается недостаточно быстро, может быть, что-то не выходит, или, может быть, я чувствую себя потерянным.

Реклама

Какова бы ни была причина, всякий раз, когда я впадаю в уныние, мне хочется сдаться. Мой разум хочет просто сбежать от этого — зачем заставлять себя страдать?

Уныние — это та причина, по которой большинство людей прекращают делать то, что делали. Мы чувствуем, что у нас пропало желание продолжать, и отказываемся от формирования привычки, от тренировок, от значимого проекта, от обучения чему-либо.

Мы ощущаем уныние, и наш разум думает: «Это глупо, лучше просто бросить. Я не смогу с этим справиться, из этого ничего не выйдет».

И мы верим этому. Часто мы даже не замечаем самого уныния, просто верим тем мыслям, которые возникают из-за него.

Я учусь справляться с унынием так, чтобы не сдаваться. И сейчас поделюсь с вами своим секретом.