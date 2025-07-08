Упали духом? Как не позволить унынию вас остановить

8 июля, 21:13
NV Премиум
Поделиться:
Лео Бабаута: «Если вы падаете духом, значит, вам не все равно» (Фото: ZigicDrazen/Depositphotos)

Лео Бабаута: «Если вы падаете духом, значит, вам не все равно» (Фото: ZigicDrazen/Depositphotos)

x1
0:00
-
4:18
Лео Бабаута
Американский писатель, создатель Zen Habits

Именно из-за этого чувства большинство людей бросает начатое

Проходя примерно треть пути в работе над тем или иным проектом, я часто по какой-то причине падаю духом. Не знаю, почему — может быть, проект продвигается недостаточно быстро, может быть, что-то не выходит, или, может быть, я чувствую себя потерянным.

Реклама

Какова бы ни была причина, всякий раз, когда я впадаю в уныние, мне хочется сдаться. Мой разум хочет просто сбежать от этого — зачем заставлять себя страдать?

Уныние — это та причина, по которой большинство людей прекращают делать то, что делали. Мы чувствуем, что у нас пропало желание продолжать, и отказываемся от формирования привычки, от тренировок, от значимого проекта, от обучения чему-либо.

Мы ощущаем уныние, и наш разум думает: «Это глупо, лучше просто бросить. Я не смогу с этим справиться, из этого ничего не выйдет».

И мы верим этому. Часто мы даже не замечаем самого уныния, просто верим тем мыслям, которые возникают из-за него.

Я учусь справляться с унынием так, чтобы не сдаваться. И сейчас поделюсь с вами своим секретом.

Теги:   Мотивация Продуктивность Психология Коучинг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies