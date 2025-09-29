О лидерах и их уверенности

В непредсказуемом мире остерегайтесь тех, кто слишком уверенно говорит: «Я точно знаю»

Уверенность без сомнения — это слабость.

В моей группе на программе Executive MSc Behavioural Science — руководители глобальных компаний, советники правительств, ученые, которые двигают миры. Их опыт можно мерить столетиями, а по экспертности — уровень нескольких Нобелевских премий.

Реклама

Больше всего меня поразило то, что их уверенность тихая. Не демонстративная и не категоричная. Она проявляется в способности сомневаться — в собственных знаниях, решениях, даже убеждениях.

Ключ в балансе

Уверенность — это топливо. Она помогает презентовать идеи, вести переговоры, отстаивать позицию, создавать новое. Исследования показывают: люди с большей уверенностью имеют больше шансов быть услышанными и влиять.

Но есть и обратная сторона — overconfidence bias. Мы переоцениваем опыт, прогнозы, недооцениваем риски и игнорируем альтернативы. Так рождаются стратегические провалы.

Ложная уверенность говорит: «Я не ошибаюсь».

Настоящая говорит: «Я настолько ценен, что могу выдержать сомнение и проверить себя еще раз».

Сомнение не делает слабее. Оно делает сильнее — если опирается на внутреннюю стойкость и самоценность. Это и отличает тех, кто играет роль лидера, от тех, кто им является.

Ключ не в уменьшении уверенности, а в балансе:

развивайте самоценность и устойчивость;

проверяйте себя на предубеждение чрезмерной уверенности;

слушайте разные перспективы.

Настоящая сила — в способности сочетать уверенность с сомнением.

В непредсказуемом мире остерегайтесь тех, кто слишком уверенно говорит: «Я точно знаю».

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь