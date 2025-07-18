Как перезагрузить свою жизнь

Лео Бабаута: «Если бы вы могли начать с чистого листа, то чего бы вам хотелось?» (Фото: iconogenic/Depositphotos)

Звучит настолько просто, что может показаться незначительным — но это, пожалуй, самое существенное, что вы можете сделать

Иногда вам может казаться, что ваша жизнь пришла в полный беспорядок. Все, чего бы вам хотелось на самом деле — провести полную перезагрузку, смахнуть весь сор, начать с чистого листа и строить такую жизнь, которой вы сможете гордиться.

Я рекомендую сосредоточиться на силе маленьких действий.

Это звучит настолько просто, что может показаться незначительным — но это, пожалуй, самое существенное, что вы можете сделать. Это изменило всю мою жизнь. И я видел, как это изменило жизни тысяч других людей.

Давайте посмотрим, как это работает.