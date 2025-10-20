Полезный инструмент. Как избежать ссор в отношениях

20 октября, 22:03
NV Премиум
Поделиться:
Тайлер Джеймисон: «Распространенное мнение гласит, что проблемы нужно решать сразу, однако это не всегда так» (Фото: evgenyataman/Depositphotos)

Тайлер Джеймисон: «Распространенное мнение гласит, что проблемы нужно решать сразу, однако это не всегда так» (Фото: evgenyataman/Depositphotos)

x1
0:00
-
4:30
Тайлер Джеймисон
Психолог, доцент Университета Нью-Гэмпшира

Есть четыре ситуации, в которых не стоит начинать сложные разговоры

В период обучения в аспирантуре я принимала участие в проведении обязательных семинаров для родителей, находящихся в процессе развода. Мы должны были рассказывать участникам о том, как дети переживают расставание родителей и что родители могут сделать, чтобы поддержать их.

Реклама

Одной из ключевых задач нашей учебной программы было помочь участникам свести к минимуму конфликты с бывшими партнерами. Для этого один из преподавателей нашего факультета предложил

Теги:   Конфликт Психология Отношения Советы психолога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies