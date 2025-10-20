Полезный инструмент. Как избежать ссор в отношениях

Тайлер Джеймисон: «Распространенное мнение гласит, что проблемы нужно решать сразу, однако это не всегда так» (Фото: evgenyataman/Depositphotos)

Есть четыре ситуации, в которых не стоит начинать сложные разговоры

В период обучения в аспирантуре я принимала участие в проведении обязательных семинаров для родителей, находящихся в процессе развода. Мы должны были рассказывать участникам о том, как дети переживают расставание родителей и что родители могут сделать, чтобы поддержать их.

Одной из ключевых задач нашей учебной программы было помочь участникам свести к минимуму конфликты с бывшими партнерами. Для этого один из преподавателей нашего факультета предложил