Близкие мне идеи. Пять книг, которые произвели на меня впечатление

1. Белая крепость (Beyaz Kale), Орхан Памук

Для меня эта книга — о том, как Восток и Запад существуют не как враги, а как зеркала друг друга. И о том, что вопрос идентичности — всегда о неустойчивых границах. Мне близка эта идея: ты смотришь в другого и порой видишь себя.