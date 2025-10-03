Близкие мне идеи. Пять книг, которые произвели на меня впечатление
Украинские издания книги Подземная железная дорога (Фото: facebook.com/bookchefua)
Среди них — роман-самоубийство и книга о том, что свобода — это ежедневный выбор
Этот материал впервые опубликован в разделе Книги
1. Белая крепость (Beyaz Kale), Орхан Памук
Для меня эта книга — о том, как Восток и Запад существуют не как враги, а как зеркала друг друга. И о том, что вопрос идентичности — всегда о неустойчивых границах. Мне близка эта идея: ты смотришь в другого и порой видишь себя.