Три причины стать добрее к себе и как это сделать
Дженнифер Доннелли: «Сочувствие, мысленно проявленное к себе, может повысить эмоциональную устойчивость» (Фото: PeopleImages.com/Depositphotos)
Сочувственное отношение к себе может улучшить здоровье и помочь добиться успеха
«Будьте добры к себе» — часто советуют тем, кто переживает тяжелые времена или стресс. Но у амбициозных людей, перфекционистов и тех, кто ощущает давление, идея самосострадания может вызывать неприятие. Им доброта может казаться безответственностью.
Однако исследования показывают, что постоянное чувство стыда и самооценивание могут запускать такую же сильную стрессовую реакцию организма, как и физическая опасность. Это приводит к повышению уровня кортизола и обострению воспалительных процессов — и то, и другое влечет за собой продолжительные проблемы со здоровьем.