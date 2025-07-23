Нас этому не учили. Чего вы могли не знать о своих эмоциях

Марк Мэнсон: «Чем больше вы говорите себе, что какая-то эмоция плохая, тем сложнее вам с ней справиться» (Фото: AntonioGuillemF/Depositphotos)

Подавляя эмоции, вы лишь вынуждаете их проявляться более коварными способами

Насколько хорошо вы разбираетесь в своих эмоциях? Большинство из нас никогда не учили тому, как они работают. Как их распознавать, выражать или как управлять ими. Неудивительно, что так многие из нас чувствуют себя подавленными, стыдятся или не могут контролировать себя.

Эмоции — это сигналы. Их нужно улавливать, а не воевать с ними. Вот что стоит знать об эмоциях.

Эмоции формируют наши взгляды на мир

— Эмоции — это важные сигналы, которые формируют наши взгляды на мир и определяют наше поведение.

— Дело не в том, что мы не умеем управлять своими эмоциями, а в том, что нас просто никогда не учили, как это делать.

— Будьте немного добрее к себе. Иногда химические процессы, происходящие в вашем мозге, работают против вас.

— Чем больше вы говорите себе, что какая-то эмоция плохая, тем сложнее вам с ней справиться.

— Тревога — это не изъян. Это механизм выживания. Ваше тело пытается вас защитить.

— Подавление эмоций не заставляет их исчезнуть. Так вы просто вынуждаете их проявляться более коварными способами.

— Быть эмоционально зрелой личностью означает находить такую обстановку и таких людей, которые соответствуют вашему эмоциональному стилю.

— Вы не выбирали свою эмоциональную «прошивку». Но вы можете выбирать, как реагировать на те эмоции, которые у вас возникают.

