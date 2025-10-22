Интересные, актуальные и с философским подтекстом. Пять книг для тех, кто интересуется историей и политикой

Владимир Фесенко: «Чтобы лучше понимать Дональда Трампа, рекомендую эту книгу Джона Болтона» (Фото: facebook.com/vivat.book.com.ua)

Историческое исследование о происхождении славянских наций, книга о тонкостях и ошибках американской дипломатии и политические мемуары о мировоззрении и характере Дональда Трампа