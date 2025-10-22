Интересные, актуальные и с философским подтекстом. Пять книг для тех, кто интересуется историей и политикой
Владимир Фесенко: «Чтобы лучше понимать Дональда Трампа, рекомендую эту книгу Джона Болтона» (Фото: facebook.com/vivat.book.com.ua)
Историческое исследование о происхождении славянских наций, книга о тонкостях и ошибках американской дипломатии и политические мемуары о мировоззрении и характере Дональда Трампа
Этот материал впервые опубликован в разделе Книги
1. Невидимая сила. Как работает американская дипломатия (The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for its Renewal), Уильям Бернс